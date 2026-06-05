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Roland Garros, oggi semifinale Cobolli-Arnaldi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Derby azzurro nel penultimo atto dello Slam francese, un italiano giocherà la finale domenica

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi - Afp
Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi - Afp
05 giugno 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby azzurro in semifinale al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dello Slam di Parigi, in una sfida che, comunque vada, garantirà all'Italia di avere un tennista azzurro in finale per il secondo anno consecutivo, dopo Jannik Sinner nel 2025.

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Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime, mentre Arnaldi ha superato Griekspoor, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe e Berrettini, ritiratosi per infortunio durante il secondo set dei quarti di finale.

Cobolli-Arnaldi, orario e precedenti

La semifinale tra Cobolli e Arnaldi è in programma oggi, venerdì 5 giugno, non prima delle ore 19, nella sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale che è fermo sull'1-1. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cobolli, che ha battuto Arnaldi in quattro set al secondo turno del Roland Garros 2025.

Cobolli-Arnaldi, dove vederla in tv

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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