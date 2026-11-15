circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli, primi brividi alle Atp Finals: centinaia di tifosi in fila per l'allenamento dell'azzurro

Il tennista romano si prende il primo grande abbraccio del pubblico torinese, alla vigilia del match d'esordio contro Medvedev

Flavio Cobolli - IPA
Flavio Cobolli - IPA
Segui Adnkronos su Google
15 novembre 2026 | 19.28
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Flavio Cobolli si prende il primo abbraccio del pubblico di Torino. E nell'allenamento di vigilia, prima dell'esordio di domani alle Atp Finals contro Daniil Medvedev, gli occhi dell'Inalpi Arena sono stati (quasi) tutti per lui. Oggi, domenica 15 novembre, il tennista azzurro si è allenato nel campo del fan village intorno alle 17, con uno sparring partner che ha il futuro tutto dalla sua e sguardi importanti a bordocampo. Flavio ha condiviso il campo con il talento brasiliano Guto Miguel, numero uno al mondo juniores. Tutto sotto gli occhi attenti del capitano della Nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri e dell'ex numero uno al mondo Gustavo Kuerten. E di una folla centinaia di tifosi curiosi, oltre la vetrata.

Cobolli verso il match con Medvedev

A sorvegliare l'allenamento lo sguardo di papà Stefano, il suo storico coach, che ha accompagnato la sessione con i soliti consigli e una particolare attenzione nei colpi da fondo campo, che potrebbero risultare decisivi - a livello tattico - nel match d'esordio contro Daniil Medvedev. Flavio ha deliziato il pubblico con qualche colpo da maestro, accompagnato da quel 'Daje Flà' diventato ormai d'ordinanza nei suoi match. A tal proposito, proprio oggi l'azzurro ha ricevuto un 'in bocca al lupo' speciale per la prima sfida nel torneo. Quello del grande amico Edoardo Bove, che in un'intervista all'Adnkronos ha ricordato col sorriso anche gli anni insieme nelle giovanili della Roma: "È sempre stato un vincente". Adesso è il momento di dimostrarlo anche ai maestri.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza