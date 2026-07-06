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Wimbledon, oggi Cobolli-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta l'australiano per un posto ai quarti

Cobolli - IPA
Cobolli - IPA
06 luglio 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, il tennista azzurro affronta l'australiano Alex De Minaur - in diretta tv e streaming - agli ottavi dello Slam di Londra. L'azzurro ha eliminato Khachanov al terzo turno, in un match chiuso al quinto set, mentre De Minaur arriva dal successo agevole contro l'americano Svajda. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Cobolli-De Minaur, orario e precedenti

Sono due i precedenti tra Cobolli e De Minaur, entrambi vinti dall'australiano ed entrambi risalenti al 2024 (negli ottavi del torneo di Vienna e al terzo turno degli Australian Open). Il match inizierà intorno alle 14.

Cobolli-De Minaur, dove vederla

Il match tra Cobolli e De Minaur sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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