circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli si fa male nel derby e scoppia a piangere, Berrettini lo abbraccia - Video

Flavio è costretto a gettare la spugna nel primo set degli ottavi di Vienna per colpa di un infortunio, Matteo capisce il momento difficile e lo consola

Cobolli e Berrettini - X
Cobolli e Berrettini - X
Segui Adnkronos su Google
29 ottobre 2026 | 22.12
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Finisce nel peggiore dei modi a Vienna. Come nessuno avrebbe mai voluto. Il primo match ufficiale tra gli amici e compagni di Nazionale Matteo Berrettini e Flavio Cobolli termina con uno stop e le lacrime del secondo, costretto a ritirarsi per infortunio dal confronto degli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco. Cos'è successo? Nel corso del primo set, sul 5-2 per Berrettini, Cobolli ha accusato un fastidio muscolare, chiedendo di fermarsi. Poi, ecco le lacrime. La tristezza di chi sa che, a pochi giorni da un'edizione delle Atp Finals sempre più vicina grazie ai meriti di una grande stagione, il sogno potrebbe finire per una questione che non riguarda punti e risultati.

L'abbaraccio di Berrettini a Cobolli

L'immagine della serata è però l'abbraccio fraterno, nel momento più delicato, di Berrettini a Cobolli. Perché in campo, a Vienna, hanno giocato contro in primis due grandi amici. Due fratelli di campo, diventati grandi insieme con il tennis. E con tanti abbracci, come quello di oggi. Una cartolina che mostra come lo sport sia qualcosa di più di un semplice confronto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Christine Lagarde lascia la Bce, l'annuncio con due cerotti sul viso - Video
News to go
Bollo auto, lo stop non si fermerà al 2027: ecco i veicoli esentati
Rapinano gioielleria nel Pavese armati di martello, nella fuga aggredito carabiniere in pensione - Video
Mps, a Lovaglio non riesce goal da calcio d'angolo, bocciate Ops e fusione con Mediobanca - Videonews
"Giù le mani da San Siro", il coro dei tifosi dell'Inter prima della presentazione del nuovo stadio di Milano - Video
Fabrizio Moro racconta il tour nei club 'Non ho paura di niente': "Il mio ritorno alle origini" - Video
News to go
Via libera alla Manovra 2027: tutte le novità
Lucca Comics, il creatore di Goldrake Go Nagai: "Io ispirato dalla Divina Commedia" - Video
Incidenti sul lavoro, due vittime in poche ore in Sicilia - Video
Padova, 13 furti di rame in 4 mesi per un milione di euro: i video degli assalti ai magazzini
Crosetto: "Giovani non pronti per carcere, crescano nella libertà totale" - Video
Mps, sindaca di Siena: "Tutelare integrità. Opas Intesa Sp? Giudizio prematuro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza