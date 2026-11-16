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Atp Finals, oggi Cobolli-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla

Il tennista azzurro affronta il numero 5 del ranking Atp nel suo primo match a Torino

Cobolli - IPA
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16 novembre 2026 | 06.29
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il grande giorno, per Flavio Cobolli, è arrivato. Oggi, lunedì 16 novembre, l'azzurro debutta alle Atp Finals contro Daniil Medvedev, nel secondo match del gruppo Ivan Lendl (lo stesso di Alcaraz e Tiafoe). Per il tennista romano, numero 6 del ranking Atp, il primo match a Torino arriva al termine di una stagione esaltante (con la prima finale Slam conquistata al Roland Garros). Dall'altra parte c'è il russo, al momento numero 5 della classifica mondiale.

Cobolli-Medvedev, orario e precedenti

Il match tra Cobolli e Medvedev inizierà non prima delle 20:30. I due si sono affrontati in tre occasioni, con il russo in vantaggio 2-1 nei precedenti: l'azzurro ha però vinto l'ultimo confronto, agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2026.

Cobolli-Medvedev, dove vederla

Dove vedere Cobolli-Medvedev? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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