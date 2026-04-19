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Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta l'americano nell'ultimo atto del torneo bavarese

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
19 aprile 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l'azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torneo salirà al dodicesimo posto del ranking Atp, arriva dallo splendido successo in semifinale contro Alexander Zverev. L'americano ha invece eliminato lo slovacco Alex Molcan nel penultimo atto. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

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Cobolli-Shelton, orario e precedenti

La finale dell'Atp di Monaco Cobolli-Shelton si gioca oggi, domenica 19 aprile, alle 13.30. Sono 5 i precedenti tra i due: l'americano è in vantaggio 3-2 e ha trovato i suoi tre successi consecutivi contro Flavio nel 2025.

Cobolli-Shelton, dove vederla

La finale dell'Atp 500 maschile di Monaco di Baviera tra Cobolli e Shelton sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Riproduzione riservata
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Flavio Cobolli Cobolli Shelton Cobolli Monaco finale Monaco Cobolli Cobolli Shelton oggi
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