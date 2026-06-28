circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, Colombia-Portogallo 0-0 e Congo DR-Uzbekistan 3-1

I sudamericani primi nel girone K davanti a CR7, la selezione africana vola ai sedicesimi

Una fase di Colombia-Portogallo - (Fotogramma)
Una fase di Colombia-Portogallo - (Fotogramma)
28 giugno 2026 | 05.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Colombia e Portogallo pareggiano 0-0 nella terza e ultima giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026. La Colombia chiude al primo posto con 7 punti, il Portogallo è secondo a quota 5. Entrambe le squadre accedono ai sedicesimi di finale. La Repubblica democratica del Congo supera 3-1 l'Uzbekistan nell'altro match ed è terza a 4 punti; nei sedicesimi sfiderà l'Inghilterra. L'Uzbekistan, con Cannavaro ct, chiude a quota zero.

Il risultato tra Colombia e Portogallo matura al termine di una sfida che la Colombia inizia col piede sull'acceleratore. Jhon Cordoba ha una chance già al 2', quando non devia di testa la conclusione di Luis Dias. Cordoba ci riprova al 17', è strepitosa la parata di Diogo Costa. Il Portogallo, costretto a difendersi, in attacco si fa vedere solo al 40' con Bruno Fernandes: Vargas è attento. Non c'è praticamente traccia di Cristiano Ronaldo che, dopo una punizione calciata sulla barriera nel primo tempo, si fa vedere al 60': imbucata di Joao Felix, CR7 sbaglia ma è comunque in fuorigioco. L'ultimo reale tentativo della Colombia arriva al 63': Rios gira di destro, palla sul fondo. Nell'ultima mezz'ora, la selezione sudamericana abbassa il ritmo e gestisce il possesso del pallone: il pareggio basta e avanza per blindare il primo posto, il Portogallo non ha la forza per l'assalto finale.

Repubblica democratica del Congo avanti

La festa della Repubblica democratica del Congo comincia con la vittoria per 3-1 in rimonta contro l'Uzbekistan, che parte bene e sfonda al 10': Shomurodov azzecca il pallonetto vincente di sinistro, 1-0. La selezione africana pareggia al 68' con il rigore trasformato da Wissa, che si procura il penalty subendo fallo da Khusanov: 1-1. Sorpasso al 78' con Mayele, bravo a piombare su una conclusione deviata: 2-1. Nel recupero, al 91', il 3-1 con la doppietta di Wissa, che fa centro con un destro dal limite dell'area.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali 2026 colombia portogallo
Vedi anche
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza