Como-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri sfidano Fabregas nella settima giornata di Serie A

Khephren Thuram - Ipa/Fotogramma
19 ottobre 2025 | 07.33
Redazione Adnkronos
Trasferta di campionato per la Juventus. Il club bianconero sfida oggi, domenica 19 ottobre, il Como - in diretta tv e streaming - nella settima giornata di Serie A. La squadra di Tudor arriva al match del Sinigaglia dopo il pareggio 0-0 contro il Milan e al momento si trova al quinto posto con 12 punti, a pari merito con l'Inter quarta. Quella di Fabregas invece è reduce dall'1-1 di Bergamo contro l'Atalanta e in classifica occupa l'ottavo posto a quota 9.

Como-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Como e Juventus è in programma oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Morata, Paz. All. Fabregas

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Como-Juventus, dove vederla in tv

Como-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

