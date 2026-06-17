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Miracolo Congo ai Mondiali, l'esultanza dei tifosi 'contro' Ronaldo - Video

I tifosi della nazionale africana non hanno trattenuto la gioia dopo il pareggio con il Portogallo

Ronaldo - IPA + frame X
Ronaldo - IPA + frame X
17 giugno 2026 | 23.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 continuano a regalare sorprese. L'ultima, arrivata oggi, mercoledì 17 giugno, è il primo pareggio in Coppa del Mondo della Repubblica Democratica del Congo. La nazionale africana ha strappato uno storico 1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo a Houston, negli Stati Uniti, e i tifosi non hanno contenuto la gioia per un risultato inaspettato alla vigilia. In tribuna, festeggiando con danze popolari africane. E fuori...

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Il gol del pareggio di Wissa, dopo il momentaneo vantaggio di Joao Neves, ha rappresentato un momento da scolpire nella memoria per gli abitanti del Paese, che hanno letteralmente invaso le strade per festeggiare, anche prendendosi gioco dei rivali. Come si vede in alcuni video diventati presto virali su X, alcuni appassionati hanno replicato (fuori dallo stadio di Houston) la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo, festeggiando il risultato con un 'Siuuuum'. Un modo ironico (e forse non troppo sportivo) per celebrare un pareggio memorabile.

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Mondiali Mondiali 2026 Congo Portogallo Congo
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