Napoli, Conte contro il Var: "Errori difficili da accettare, serve onestà per calcio pulito"

L'allenatore azzurro ha parlato dopo la sconfitta con la Juventus

Antonio Conte - Afp
25 gennaio 2026 | 20.40
Redazione Adnkronos
Antonio Conte mastica amaro dopo Juventus-Napoli. Oggi, domenica 25 gennaio, i partenopei sono stati battuti con un netto 3-0 dai bianconeri, che si sono imposti grazie ai gol di David, Yildiz e Kostic. A far recriminare Conte anche un episodio dubbio in area juventina, quando nel primo tempo Hojlund è finito a terra dopo un contatto sospetto con Bremer.

Conte, in quell'occasione, ha chiesto a gran voce all'arbitro Mariani di andare a rivedere l'episodio al Var: "L'ho detto Mariani, ma in altre partite lo hanno chiamato al Var e ha cambiato decisione, quindi era la persona meno adatta a cui dirlo", ha detto nel post partita l'allenatore del Napoli a SkySport, "sono situazioni di campo, che facciano come meglio credono".

"L'importante però è che ci sia onestà tra chi chiama e chi arbitra", ha continuato Conte, visibilmente infastidito, "lo speriamo per un calcio pulito, perché il calcio dev'essere pulito e se c'è un errore deve essere umano". Poi la stoccata al Var: "Era meglio prima, perche almeno si poteva dire che si trattava di errori umani, con il video è veramente difficile da accettare".

Con la sconfitta di Torino il Napoli è scivolato a -9 dall'Inter capolista. Lo scudetto è ancora un obiettivo? "La domanda è assurda perché mancano ancora 16 partite, può succedere di tutto", ha spiegato Conte, "se scendi dalla barca rischi di uscire dall'Europa. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio con il miglior atteggiamento possibile". Quindi il riferimento agli infortuni: "Questi ragazzi stanno rischiando tanto anche a livello fisico, ogni tre giorni devono giocare sempre gli stessi senza rotazioni. Quest'anno è qualcosa di incredibile, facciamo fatica, ma significa che dobbiamo pagare qualcosa che abbiamo fatto in passato".

