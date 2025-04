Antonio Conte e il Napoli sono a un bivio, con la Juventus sullo sfondo. Il tecnico azzurro rimane nella scia dell'Inter, in una lotta scudetto che vede i partenopei a -3 dai nerazzurri, nonostante una stagione caratterizzata da più di una difficoltà, in primis sul mercato con la partenza di Kvaratskhelia a gennaio e l'arrivo del solo Okafor. Ecco perché il futuro di Conte, che in estate ha firmato con il Napoli fino al 2027, è ancora tutto da scrivere. E a far trasparire più di qualche dubbio sulla sua permanenza è stato lo stesso allenatore: "dopo queste otto partite penseremo al futuro", ha detto in conferenza stampa.

In queste otto partite il Napoli si gioca lo scudetto e Antonio Conte il futuro. Su di lui, come ovvio che sia, ci sono diverse squadre che a giugno cominceranno un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. Tra tutte la Juventus, che ha esonerato Thiago Motta per affidarsi a Igor Tudor, ma che vorrebbe valutare tutte le opzioni prima di scegliere il tecnico della prossima stagione.

La corsa scudetto

Questi ultimi due mesi di campionato saranno quindi decisivi per il Napoli e per Conte, in piena corsa per lo scudetto. L'Inter resta in testa alla classifica di Serie A con 67 punti, mentre gli azzurri inseguono a quota 64. Il tricolore verrà assegnato nelle rimanenti otto giornate, che mettono in palio gli ultimi 24 punti della stagione. Guardando il calendario, il Napoli potrebbe avere un percorso sulla carta più agevole rispetto ai nerazzurri.

Nelle ultime otto partite del campionato i partenopei sfideranno infatti Bologna, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Un solo big match, quello del Dall'Ara alla prossima giornata, poi sfide con squadre di metà classifica o a caccia di preziosi punti salvezza. Qualche scontro d'alta classifica in più invece per Inzaghi, che se la vedrà con il Bologna in trasferta e con Roma e Lazio a San Siro. Oltre alle sfide con Parma (alla prossima giornata), Cagliari, Hellas Verona, Torino e Como.

Inoltre, l'Inter è ancora in corsa su tutti i fronti e dovrà quindi difendere i tre punti di vantaggio sugli uomini di Conte con l'ulteriore difficoltà delle fatiche in Coppa Italia, dove è atteso dal derby con il Milan in semifinale, e in Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco ai quarti di finale.

Il futuro di Conte e la tentazione Juve

I risultati sportivi incideranno sicuramente sul futuro di Conte, che è già riuscito a riportare, anche se non ancora matematicamente, il Napoli in Champions dopo un anno di assenza dalle coppe europee. Ma sulla decisione del tecnico leccese, molto esigente con le proprie società soprattutto sul mercato, peseranno prospettive e ambizioni, oltre a eventuali offerte che potrebbero arrivare da alcuni grandi club, non solo italiani ma europei, e che potrebbero far vacillare Antonio.

Tra questi c'è sicuramente la Juventus. Dopo il fallimento del progetto 'giochista' di Thiago Motta, la dirigenza bianconera sembra decisiva a un netto e radicale cambio di direzione. 'Vincere' è tornata la parola chiave: ecco perché affidarsi a Conte sembra la conseguenza più logica per i tifosi juventini, che da tempo invocano il ritorno del loro ex capitano. Giuntoli non ha ancora avviato i contatti, ma in già in passato Conte aveva lasciato intendere che sarebbe tornato volentieri a Torino. Una tentazione che la prossima estate potrebbe tornare molto attuale.