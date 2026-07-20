Antonio Conte 'distrugge' Lionel Messi dopo la finale dei Mondiali 2026. Il capitano dell'Argentina ha perso contro la Spagna per 1-0 ai tempi supplementari nell'ultimo atto della rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada, e l'ex allenatore del Napoli lo ha criticato non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la prestazione.

"Sicuramente c'è delusione sia per la sconfitta, ma penso anche per la prestazione di Messi. Oggi è stata la peggior partita che ha giocato secondo me", ha detto Conte ospite nello studio di Dazn, "l'apporto dato all'Argentina è stato veramente misero. I giocatori sanno benissimo quanto incidono durante una partita, se hanno inciso e come hanno incido".

"Secondo me oggi è stata una partita sicuramente sottotono da parte di Messi", ha continuato Conte, "e lui ha realizzato chiaramente che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. L'ultima opportunità per essere di nuovo campione del mondo".