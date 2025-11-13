circle x black
Conte - Napoli, legame al capolinea?

- Ipa/Fotogramma
- Ipa/Fotogramma
13 novembre 2025 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La sconfitta con il Bologna ha lasciato il segno in casa Napoli. Le dichiarazioni di Conte a fine partita non potevano passare inosservate e, infatti, hanno fatto scoppiare il caso esonero o dimissioni del mister Campione d’Italia. Uno scenario che, a inizio stagione, era assolutamente imprevedibile, ma il calcio ci insegna che, spesso, l’imprevedibile può diventare realtà e a poco sembrano servire le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis, che si è precipitato a rinsaldare la posizione del suo allenatore. Del resto, Conte non è nuovo a certe esternazioni e ha sempre avuto rapporti burrascosi con i dirigenti di quasi tutte le squadre che ha allenato, vedi Juventus, Inter e Tottenham.

Il Napoli è secondo in classifica e ancora in piena lotta per lo scudetto, dato a 5,00 su Sisal.it. In Champions League pesa soprattutto la sconfitta per 6 a 2 con il Psv Eindhoven, ma gli azzurri sono in zona playoff. Nonostante ciò, la separazione tra il tecnico e la squadra oggi è diventata un’ipotesi credibile per gli esperti di Sisal, basta notare la quota sull’esonero o dimissioni del mister salentino entro Natale: a inizio stagione era un’eventualità a 16,00, oggi l’ipotesi è crollata a 5,00.

