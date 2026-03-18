circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa d'Africa... infinita: Senegal annuncia ricorso al Tas dopo vittoria a tavolino del Marocco

Il duro comunicato della Federazione senegalese dopo il trofeo revocato: "Decisione che scredita il calcio africano"

Sadio Mané - Fotogramma/IPA
Sadio Mané - Fotogramma/IPA
18 marzo 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Coppa d'Africa 2026 non finisce più. Dopo la vittoria a tavolino assegnata al Marocco, il Senegal (squadra vincitrice sul campo del trofeo) ha annunciato ricorso al Tas definindo la decisione "ingiusta, senza precedenti e inaccettabile, che scredita il calcio africano". Una nuova puntata di una delle storie più clamorose del calcio contemporaneo.

Coppa d'Africa, Senegal annuncia ricorso al Tas

Ma cos'è successo? Breve riassunto delle puntate precedenti. Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa ieri, martedì 17 marzo, con oltre due mesi di ritardo. A rovesciare il risultato del campo, che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 - ai supplementari con il gol di Gueye - è stata la Caf. La Federazione africana ha accolto il ricorso di quella marocchina assegnando la coppa al Marocco: vittoria a tavolino per 3-0 e trionfo.

Alla base della decisione della Federazione quanto successo durante la finale, con il Senegal che aveva abbandonato il terreno di gioco per diversi minuti provocando la sospensione della partita dopo l'assegnazione al Marocco di un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz con un cucchiaio.

Coppa d'Africa a tavolino, le tappe

La decisione di assegnare la Coppa d'Africa a tavolino è stata comunicata con una nota ufficiale diramata dalla Caf: "Il Comitato d'Appello della Caf ha deciso che la Nazionale del Senegal, in base all'articolo 84 del regolamento della Coppa d'Africa, è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d'Africa, con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Federazione del Marocco".

E ancora: "Il ricorso presentato dalla Fedeazione del Marocco è dichiarato ammissibile nella forma e il ricorso è accolto. Il Comitato d'Appello della Caf ritiene inoltre che la condotta della squadra senegalese rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d'Africa. Si dichiara che la Federazione del Senegal, attraverso la condotta della sua squadra, ha violato l'articolo 82 del regolamento della Coppa d'Africa. In applicazione dell'articolo 84 del Regolamento della Coppa d'Africa, la squadra del Senegal viene dichiarata sconfitta a tavolino, con il risultato finale di 3-0 a favore della Federazione del Marocco".

Caso chiuso? Ovviamente no. Perché il Senegal ha annunciato un ricorso al Tribunale arbitrale dello sport, il Tas di Losanna. La federazione ha avviato "una procedura di ricorso per difendere i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese". Una Coppa d'Africa infinita.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Coppa d'Africa Senegal ricorso Senegal Marocco Senegal Marocco
Vedi anche
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza