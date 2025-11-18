circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Davis, spettatori protestano: "Non si vede niente da qui"

A Bologna le lamentele di una parte del pubblico per la presenza di telecamere

Il match Francia-Belgio a Bologna
Il match Francia-Belgio a Bologna
18 novembre 2025 | 18.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Final Eight di Coppa Davis al via a Bologna e parte la protesta. Il match tra Belgio e Francia, che oggi apre il tabellone della fase finale della manifestazione, è preceduto dalla protesta di uno spettatore che si lamenta in maniera plateale, come mostra il video che rimbalza sui social.

Il malumore dello spettatore è legato al posizionamento di almeno una telecamera all'altezza della rete. Il pubblico, che occupa le prime file nella tribuna lungo la linea laterale sul lato opposto a quello del giudice di sedia, si lamenta perché la visibilità è ostacolata dalla presenza del cameraman. "Non si vede niente", urlano diverse persone. "Abbiamo pagato un casino di soldi, fermate il gioco!". Le lamentele vengono accolte dai fischi di disapprovazione degli altri settori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coppa davis 2025 final eight coppa davis
Vedi anche
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza