circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio

Bianconeri favoriti su Sisal.it ma la Dea sogna un altro 2019

Coppa Italia, Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio
04 febbraio 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una grande classica della Serie A, Atalanta-Juventus, va in scena anche nei quarti di finale di Coppa Italia. Il Gewiss Stadium sarà il palcoscenico della sfida tra Palladino e Spalletti, una sfida che promette gol e spettacolo. Gli esperti Sisal vedono una sfida incentrata sull’equilibrio con la Juventus leggermente favorita a 2,60 contro il 2,80 dell’Atalanta mente il pareggio, ipotesi che porterebbe la sfida ai rigori, è offerta a 3,10. Bilancia che pende leggermente da parte bianconera per il passaggio turno: 1,80 contro il 2,00 della Dea. I bergamaschi hanno però un doppio obiettivo: vendicare le due sconfitte in finale, 2021 e 2024, e replicare il risultato dei quarti del 2019 quando l’Atalanta travolse la Juventus con un secco 3-0. La Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,40, è nelle corde del match mentre un Ribaltone, dato a 8,00, non è da escludere. Il risultato esatto di 2-1 si gioca, di conseguenza, a 9,00 per i ragazzi di Spalletti mentre quello per Scamacca e compagni pagherebbe 11 volte la posta. Decisivi potrebbero diventare i calci d’angolo visto che nerazzurri e juventini sono tra i migliori di tutta la Serie A: l’Atalanta che va più volte dalla bandierina, a 1,80, si fa preferire alla Juventus, in quota a 2,40.

In partite del genere, tutti sognano di essere protagonisti. In casa bergamasca, Giacomo Raspadori, a 4,00, Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic, entrambi a 2,75, vogliono regalare un dispiacere alla Vecchia Signora. Spalletti, neanche a dirlo, oltre a Jonathan David, a 3,00, e Loïs Openda, a 2,75, ha in Kenan Yildiz, gol o assist a 2,50, il fiore all’occhiello. Occhio poi a Jeremie Boga, all’esordio con la maglia bianconera e grande ex della partita: la rete dell’esterno ivoriano è data a 4,50.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sisal calcio coppa italia Atalanta Juventus
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza