Coppa Italia delle Regioni, Abodi: "La sicurezza è al centro anche del percorso ciclistico'"

Il ministro dello Sport e i Giovani, a margine dell’evento di presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026
“Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso ciclistico. Questo traguardo intermedio che va a premiare la sicurezza e che consente anche di avere una maglia, testimonia il nostro impegno ed è a tutti gli effetti un pezzo del valore della Coppa Italia delle Regioni”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. “Il rapporto che abbiamo con il presidente Roberto Pella e con la Lega del Ciclismo Professionistico - ha aggiunto Abodi - è sistematico e cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa rispetto all’anno precedente. Come Ministero diamo contributi anche progettuali, non solo economici”.