Coppa Italia delle Regioni, Abodi: "La sicurezza è al centro anche del percorso ciclistico'"

Il ministro dello Sport e i Giovani, a margine dell’evento di presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026

Coppa Italia delle Regioni, Abodi:
29 gennaio 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso ciclistico. Questo traguardo intermedio che va a premiare la sicurezza e che consente anche di avere una maglia, testimonia il nostro impegno ed è a tutti gli effetti un pezzo del valore della Coppa Italia delle Regioni”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. “Il rapporto che abbiamo con il presidente Roberto Pella e con la Lega del Ciclismo Professionistico - ha aggiunto Abodi - è sistematico e cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa rispetto all’anno precedente. Come Ministero diamo contributi anche progettuali, non solo economici”.

