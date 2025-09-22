circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Italia, per Milan ottavi a portata di mano contro il Lecce

Udinese e Cagliari, favorite su Sisal.it, ospitano Palermo e Frosinone

- FOTOGRAMMA/IPA
- FOTOGRAMMA/IPA
22 settembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La Coppa Italia si appresta a vivere i sedicesimi di finale dove scenderanno in campo ben 11 formazioni di Serie A. Con le otto migliori della passata stagione ad attendere le rispettive avversarie, l’unica compagine della massima categoria è la Cremonese, sconfitta a sorpresa dal Palermo, primatista della Serie B. Il big match del turno, però, si gioca a San Siro dove il Milan di Allegri riceve il Lecce. I rossoneri partono favoritissimi, sia perché reduci da 3 successi consecutivi in campionato, sia dal fatto che, in 46 incroci, i salentini si sono imposti in sole due occasioni. Gli esperti Sisal vedono il Milan vittorioso a 1,28 con il pareggio offerto a 5,50 mentre il blitz del Lecce pagherebbe 10 volte la posta. Rossoneri avanti anche per il passaggio turno: 1,15 per Pulisic e compagni, 5,25 per i ragazzi di Di Francesco. L’ipotesi che i giallorossi, da due stagioni a questa parte con le polveri molto bagnate, non trovino il gol è in quota a 1,83. Christian Pulisic ha iniziato la stagione alla grande: 4 reti e un assist in cinque gare disputate. La possibilità che lo statunitense trovi un altro gol è data al 2,25 ma occhio a Christopher Nkunku, appaiato in quota a Pulisic. Gli ospiti, dal canto loro, sperano che Nikola Štulić, a segno a 6,00, esulti per la prima volta con la nuova maglia al pari del grande ex, Francesco Camarda.

Match molto interessante quello in scena al Bluenergy Stadium tra Udinese e Palermo. I friulani, secondo gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,75 rispetto al 4,75 dei rosanero mentre per il pareggio si scende a 3,50. Le due formazioni non si sfidano da 8 anni mentre, in Coppa Italia, addirittura dagli ottavi di finale della stagione 2007/08: in quella occasione a passare il turno fu l’Udinese. La formazione di Runjaić vede il passaggio turno a 1,40 contro il 2,85 degli attuali leader della Serie B. Posta in palio molto alta con l’Under, a 1,70, che si fa preferire all’Over, in quota a 2,10. Entrambi i tecnici potrebbero optare per alcuni cambi, all’inizio, per poi, a gara in corso, effettuare delle sostituzioni a seconda delle esigenze del match: un gol dalla panchina si gioca a 2,50. L’Udinese ha in Iker Bravo, a 3,00, e in Keinan Davis, a 4,00, i propri leader offensivi mentre la prima rete in maglia friulana di Nicolò Zaniolo è offerta a 5,00. Il Palermo si affida a Joel Pohjanpalo: il bomber finlandese, nel tabellino dei marcatori a 5,00, nell’unico incrocio contro i palermitani fu protagonista con due gol e un assist.

L’ultimo match in programma martedì sera vede sfidarsi Cagliari e Frosinone. Anche in questo caso la formazione di Serie A parte avanti rispetto a quella della categoria cadetta. Gli esperti Sisal vedono una vittoria cagliaritana a 1,70 contro il 5,50 dei gialloblu mentre il pareggio è in quota a 3,60. Chi vince sfiderà, negli ottavi, il Napoli campione d’Italia: al momento i rossoblù, a 1,35, sono favoriti rispetto al Frosinone, offerto a 3,15. L’unico precedente tra le due formazioni, in Coppa Italia, risale all’agosto 2013 e si imposero i ciociari per 2-1: lo stesso risultato esatto, domani, è dato a 8,50 per i padroni di casa mentre pagherebbe 16 volte la posta per gli ospiti. Sebastiano Esposito, a 2,50, e Antonio Raimondo, a 5,00, sono i maggiori candidati a entrare nel tabellino dei marcatori rispettivamente per Cagliari e Frosinone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Coppa Italia Milan Lecce Udinese Palermo Frosinone
Vedi anche
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza