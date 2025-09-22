Coppa Italia, per Milan ottavi a portata di mano contro il Lecce

La Coppa Italia si appresta a vivere i sedicesimi di finale dove scenderanno in campo ben 11 formazioni di Serie A. Con le otto migliori della passata stagione ad attendere le rispettive avversarie, l’unica compagine della massima categoria è la Cremonese, sconfitta a sorpresa dal Palermo, primatista della Serie B. Il big match del turno, però, si gioca a San Siro dove il Milan di Allegri riceve il Lecce. I rossoneri partono favoritissimi, sia perché reduci da 3 successi consecutivi in campionato, sia dal fatto che, in 46 incroci, i salentini si sono imposti in sole due occasioni. Gli esperti Sisal vedono il Milan vittorioso a 1,28 con il pareggio offerto a 5,50 mentre il blitz del Lecce pagherebbe 10 volte la posta. Rossoneri avanti anche per il passaggio turno: 1,15 per Pulisic e compagni, 5,25 per i ragazzi di Di Francesco. L’ipotesi che i giallorossi, da due stagioni a questa parte con le polveri molto bagnate, non trovino il gol è in quota a 1,83. Christian Pulisic ha iniziato la stagione alla grande: 4 reti e un assist in cinque gare disputate. La possibilità che lo statunitense trovi un altro gol è data al 2,25 ma occhio a Christopher Nkunku, appaiato in quota a Pulisic. Gli ospiti, dal canto loro, sperano che Nikola Štulić, a segno a 6,00, esulti per la prima volta con la nuova maglia al pari del grande ex, Francesco Camarda.

Match molto interessante quello in scena al Bluenergy Stadium tra Udinese e Palermo. I friulani, secondo gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,75 rispetto al 4,75 dei rosanero mentre per il pareggio si scende a 3,50. Le due formazioni non si sfidano da 8 anni mentre, in Coppa Italia, addirittura dagli ottavi di finale della stagione 2007/08: in quella occasione a passare il turno fu l’Udinese. La formazione di Runjaić vede il passaggio turno a 1,40 contro il 2,85 degli attuali leader della Serie B. Posta in palio molto alta con l’Under, a 1,70, che si fa preferire all’Over, in quota a 2,10. Entrambi i tecnici potrebbero optare per alcuni cambi, all’inizio, per poi, a gara in corso, effettuare delle sostituzioni a seconda delle esigenze del match: un gol dalla panchina si gioca a 2,50. L’Udinese ha in Iker Bravo, a 3,00, e in Keinan Davis, a 4,00, i propri leader offensivi mentre la prima rete in maglia friulana di Nicolò Zaniolo è offerta a 5,00. Il Palermo si affida a Joel Pohjanpalo: il bomber finlandese, nel tabellino dei marcatori a 5,00, nell’unico incrocio contro i palermitani fu protagonista con due gol e un assist.

L’ultimo match in programma martedì sera vede sfidarsi Cagliari e Frosinone. Anche in questo caso la formazione di Serie A parte avanti rispetto a quella della categoria cadetta. Gli esperti Sisal vedono una vittoria cagliaritana a 1,70 contro il 5,50 dei gialloblu mentre il pareggio è in quota a 3,60. Chi vince sfiderà, negli ottavi, il Napoli campione d’Italia: al momento i rossoblù, a 1,35, sono favoriti rispetto al Frosinone, offerto a 3,15. L’unico precedente tra le due formazioni, in Coppa Italia, risale all’agosto 2013 e si imposero i ciociari per 2-1: lo stesso risultato esatto, domani, è dato a 8,50 per i padroni di casa mentre pagherebbe 16 volte la posta per gli ospiti. Sebastiano Esposito, a 2,50, e Antonio Raimondo, a 5,00, sono i maggiori candidati a entrare nel tabellino dei marcatori rispettivamente per Cagliari e Frosinone.