La Corea del Sud affronta il Sudafrica ai Mondiali 2026. La Nazionale asiatica se la vedrà con quella africana - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada.

La Corea del Sud è reduce dalla sconfitta contro i padroni di casa del Messico, che si è imposto 1-0, mentre all'esordio aveva battuto la Repubblica Ceca 2-1. Il Sudafrica invece ha perso all'esordio contro il Messico per 2-0 ed è riuscito a fermare sull'1-1 la Repubblica Ceca. Entrambe cercano quindi punti per passare il girone.

Corea del Sud-Sudafrica, orario e probabili formazioni

La sfida tra Corea del Sud e Sudafrica è in programma giovedì 25 giugno alle 3 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Corea del Sud (3-4-2-1): Son Heung-min; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Kim Moon-Hwan, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Seol Young-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min. Ct.: Hong Myung-Bo

Sudafrica (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Rayners, Appollis. Ct. Broos.

Corea del Sud-Sudafrica, dove vederla in tv

Corea del Sud-Sudafrica sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.