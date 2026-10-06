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Nations League, oggi Croazia-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per le Furie Rosse nella quarta giornata del torneo

Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
06 ottobre 2026 | 09.10
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La Spagna torna in campo in Nations League. Oggi, martedì 6 ottobre, le Furie Rosse volano in Croazia - in diretta tv e streaming - per affrontare i padroni di casa nella quarta giornata del torneo per Nazionali. La squadra di De la Fuente, campione del mondo in carica, è reduce dalla vittoria interna contro la Repubblica Ceca, battuta per 3-1, mentre la Croazia è stata travolta dall'Inghilterra in casa per 7-0.

Croazia-Spagna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Spagna e Croazia è in programma oggi, martedì 6 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; Ivanovic, Sucic, Baturina; Musa. Ct. Bilic.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Fresneda, Le Normand, Laporte, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct. De La Fuente.

Croazia-Spagna, dove vederla in tv

Croazia-Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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