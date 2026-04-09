A decidere la partita i gol di Mateta al 24' su rigore, Mitchell al 31' e Sarr al 90'
Il Crystal Palace sconfigge 3-0 la Fiorentina nel match d'andata dei quarti di finale di Conference League, disputato al Selhurst Park di Londra. A decidere la partita i gol di Mateta al 24' su rigore, Mitchell al 31' e Sarr al 90'. Tra una settimana il ritorno al 'Franchi' di Firenze.
Dopo un buon avvio della viola, i londinesi prendono in mano la partita e, dopo aver sfiorato il gol con Guessand, trova il vantaggio al 24' grazie al rigore concesso dall'arbitro per un fallo di Dodo su Guessand e trasformato da Mateta. Alla mezz'ora il raddoppio dei londinesi. Bellissima palla scodellata in verticale in area per Munoz che, in acrobazia, serve Mateta: l'attaccante da due passi si fa ribattere il tiro da De Gea che, però, non può nulla sulla ribattuta di Mitchell per il 2-0.
Al 6' della ripresa scambio tra Dodo e Harrison, con il brasiliano che appoggia al centro area dove Fabbian, tutto solo, calcia di prima col destro, ma la palla sbatte sulla traversa. Al quarto d'ora spinge Dodo e trova una bella traccia interna per il taglio di Piccoli che calcia in caduta, ma Henderson fa sua la sfera in due tempi. Al 32' cross dalla destra di Munoz deviato che favorisce lo stacco di Sarr: il suo colpo di testa termina di poco a lato.
Tre minuti più tardi Sarr dal fondo mette un bel cross sul secondo palo, interviene Mateta che di testa manda fuori da distanza ravvicinata. Al 45' il Palace cala il tris, cross dalla destra su cui stacca perfettamente Sarr che la mette all'angolino imparabile per De Gea. Al terzo minuto di recupero gli inglesi vicini al poker: imbucata centrale per Yeremi Pino che tenta il pallonetto, salva Dodo a portiere battuto.