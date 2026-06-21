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Curacao fa festa ai Mondiali, il re e la regina ballano con la squadra - Video

Primo punto per la selezione caraibica, al party si aggiungono i reali dei Paesi Bassi

La festa nello spogliatoio - (video X)
La festa nello spogliatoio - (video X)
21 giugno 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Curacao pareggia 0-0 con l'Ecuador e conquista il primo storico punto ai Mondiali. Nelgi spogliatoi è festa grande tra canti e balli... con il re e la regina. L'exploit della selezione caraibica - che rappresenta un territorio autonomo del regno dei Paesi Bassi - viene celebrato da giocatori, staff e tifosi eccellenti. Nello spogliatoio si presentano Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima dei Paesi Bassi. E il party inizia.

Il video diffuso dal profilo ufficiale della Nazionale mostra i festeggiamenti. Re Guglielmo Alessandro stringe la mano del ct Dick Advocaat, si complimenta con lo staff tecnico e poi si lancia tra i giocatori. Inizia il ballo 'reale', a cui partecipa con entusiasmo anche la regina Maxima.

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