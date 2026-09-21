circle x black
Cerca nel sito
 

Curva Juve di spalle durante minuto di silenzio per Mazzola, cosa rischiano i bianconeri

Quanto avvenuto a Torino sarà valutato dalla giustizia sportiva e, nel caso in cui il comportamento venga ricondotto allo "spregio generalizzato", con connotazione antisportiva, potrebbero arrivare provvedimenti

La curva della Juve si volta durante il minuto di silenzio per Mazzola - Afp
La curva della Juve si volta durante il minuto di silenzio per Mazzola - Afp
21 settembre 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Potrebbe chiudersi con conseguenze la vicenda legata a quanto accaduto sugli spalti dell’Allianz Stadium prima di Juventus-Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per Sandro Mazzola. Una parte della tifoseria organizzata bianconera ha deciso di non partecipare al momento di commemorazione, girandosi di spalle e accompagnando quei sessanta secondi con cori rivolti a figure simbolo della storia juventina, tra cui Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli. Quanto avvenuto allo stadio sarà però valutato dagli organi competenti della giustizia sportiva e, nel caso in cui il comportamento venga ricondotto alla fattispecie dello "spregio generalizzato", con connotazione antisportiva, potrebbero arrivare provvedimenti nei confronti della società.

Cosa rischia la Juventus?

Ma cosa rischia la Juventus in questa situazione? Il ventaglio delle possibili conseguenze è abbastanza ampio. In base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, il provvedimento può consistere in una sanzione economica, che può arrivare fino a 50mila euro, oppure nella chiusura del settore da cui sono partiti i comportamenti contestati. Quest’ultima eventualità avrebbe un effetto concreto sul prossimo impegno interno della Juventus. Se il provvedimento dovesse riguardare la Curva Sud, il settore potrebbe dunque rimanere chiuso in occasione della partita contro la Lazio, il 18 ottobre.

Esiste però anche un’altra strada. In caso di chiusura del settore, il Giudice Sportivo potrebbe decidere di consentire comunque l’ingresso a determinate categorie di spettatori. I posti della curva potrebbero così essere destinati, per esempio, a famiglie oppure a ragazzi delle scuole calcio locali. Si tratterebbe di una modalità alternativa per scontare l’eventuale sanzione senza lasciare completamente inutilizzato il settore dello stadio.

Il quadro potrebbe inoltre diventare più chiaro nelle prossime settimane qualora la Procura federale decidesse di procedere con ulteriori accertamenti. Un eventuale supplemento d’indagine servirebbe a ricostruire con maggiore precisione l’episodio e a fornire agli organi giudicanti tutti gli elementi necessari per stabilire l’eventuale responsabilità disciplinare e la relativa sanzione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juventus Juve Atalanta Sandro Mazzola minuto silenzio Mazzola
Vedi anche
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza