Da Barachini ad Anna Falchi, 500 ospiti per il Christmas Party della Lazio

Tra i presenti il sottosegretario all'Editoria, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma

15 dicembre 2025 | 22.59
Redazione Adnkronos
Christmas Party della Lazio a Spazio 900 all'Eur. Presenti alla serata, prima cocktail aperitivo e poi cena con 50 tavoli da 10 persone, oltre al presidente Claudio Lotito e alla moglie Cristina Mezzaroma, tanti nomi della politica, dello sport, dello spettacolo e del giornalismo, insieme all'intera squadra biancoceleste e alla nuova aquila della Lazio, Flaminia.

Christmas Party Lazio, gli ospiti

Tra gli ospiti il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma con l'ad Diego Nepi, il consigliere d'amministrazione Rai Alessandro di Majo, il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, il direttore dell'Adnkronos Davide Desario, il vice direttore del Messaggero Alvaro Moretti, il vicedirettore di Rai Radio 1 Fabrizio Ratiglia, Andrea di Caro del Corriere della Sera, Andrea Biondi del Sole 24 ore, Stefano Costanzo, head of sales football di Infront, il ceo di Fremantle Nicola Maccanico, il regista Paolo Genovese, i conduttori tv Gabriele Corsi e Filippo Bisciglia, Anna Falchi con il fratello Sauro, Federica Gentile, che ha presentato la serata, il nuovo talent della media company della Lazio Ilaria Bianchi, l'ex Dario Marcolin, Simona Rolandi e Valerio Cassetta della Domenica Sportiva, Massimo Maestrelli, figlio dello storico allenatore che regalò alla Lazio il primo scudetto nel 1974.

Tanti selfie per Noslin eroe di Parma.

