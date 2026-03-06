circle x black
Cerca nel sito
 

Dalibor Svrcina, chi è l'avversario di Sinner a Indian Wells

Il tennista ceco affronterà l'azzurro nel secondo turno del Masters 1000 americano

Dalibor Svrcina - Ipa/Fotogramma
Dalibor Svrcina - Ipa/Fotogramma
06 marzo 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si prepara all'esordio a Indian Wells 2026. Sabato 7 marzo il tennista azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina, tennista numero 109 del mondo che arriva dalle qualificazioni e che lo scorso anno ha battuto Matteo Berrettini a Guangzhou e la scorsa settimana è stato superato da Flavio Cobolli all'Atp di Acapulco. Ma chi è Svrcina?

Chi è Svrcina

Dalibor Svrcina è un tennista ceco originario di Ostrava di 23 anni, classe 2002. La, ancora giovane, carriera di Svrcina ha toccato il suo punto più alto proprio lo scorso anno, quando è riuscito a entrare nella top 100 della classifica Atp raggiungendo la posizione numero 86, conquistando così il suo best ranking.

Svricina ha iniziato a giocare a tennis fin da giovanissimo e si è imposto come uno dei talenti del suo Paese, che sta sfornando giocatori come Mensik, Machac e Lehecka. Ha vinto diversi titoli Challenger: quello di Praga nel 2021 e quelli di Pune, Barletta e Cancun nel 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner svrcina sinner svrcina oggi svrcina chi è
Vedi anche
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
Tram deragliato a Milano, il drammatico racconto della compagna di una delle due vittime - Video
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza