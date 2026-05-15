circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, Darderi entra in campo ma... si 'scorda' il raccattapalle

Il tennista azzurro sfida Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Roma

Luciano Darderi e il raccattapalle - X
Luciano Darderi e il raccattapalle - X
15 maggio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi 'spezza il cuore' a un raccattapalle agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita sospesa dopo soli cinque game a causa della pioggia che ha colpito il Foro Italico.

CTA

Al momento dell'ingresso in campo però, Darderi si è reso protagonista di una scena spiacevole, probabilmente figlia di un malinteso. L'azzurro, che indossava vistosi occhiali da sole, non ha preso la mano del raccattapalle, posizionato all'ingresso del tunnel.

Nonostante il bambino avesse allungato la mano infatti, Darderi non l'ha presa, a differenza di quanto fatto da Ruud, continuando a camminare e salutando il pubblico del Centrale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
darderi darderi raccattapalle darderi internazionali internazionali 2026 darderi semifinale
Vedi anche
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza