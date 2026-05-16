circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, Darderi chiede scusa a raccattapalle: "Mi dispiace"

Il tennista azzurro non ha dato la mano a una bambina al momento dell'ingresso in campo con Ruud

Luciano Darderi - Afp
Luciano Darderi - Afp
16 maggio 2026 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi si scusa con la raccattapalle agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha pubblicato una storia per esprimere il suo dispiacere dopo essere entrato in campo, nella semifinale persa contro Casper Ruud, senza dare la mano alla bambina che lo aspettava all'uscita del tunnel.

CTA

Un gesto che non è piaciuto a tifosi e appassionati e ha scatenato forti critiche sul web. Ecco allora che Darderi ci ha tenuto a scusarsi con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Mi dispiace molto non aver dato la mano a Camilla", ha scritto l'azzurro, "è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande tensione e concentrazione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo al rapporto umano con i fan e al rispetto di tutte le persone che fanno parte di questo sport".

Cos'è successo

Al momento dell'ingresso in campo nel match contro Ruud, Darderi si è reso protagonista di una scena spiacevole figlia di un malinteso, come confermato oggi dallo stesso azzurro. Darderi, che indossava vistosi occhiali da sole, non ha preso la mano della raccattapalle, posizionato all'ingresso del tunnel.

Nonostante la bambina avesse allungato la mano infatti, Darderi non l'ha presa, a differenza di quanto fatto da Ruud, continuando a camminare e salutando il pubblico del Centrale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
darderi darderi raccattapalle darderi internazionali internazionali 2026
Vedi anche
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza