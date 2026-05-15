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Darderi-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro affronta il norvegese nella semifinale degli Internazionali d'Italia

Luciano Darderi - Afp
Luciano Darderi - Afp
15 maggio 2026 | 06.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro affronta il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming - nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Darderi arriva va a caccia di una storica finale e affronta per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo, dopo aver battuto Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar. Ruud, eliminato lo scorso anno da Jannik Sinner nei quarti, invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov.

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Darderi-Ruud, orario e precedenti

La sfida tra Darderi e Ruud è in programma oggi, venerdì 15 maggio, alle ore 15.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Internazionali che sarà quindi il loro primo incrocio.

Darderi-Ruud, dove vederla in tv

Darderi-Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
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