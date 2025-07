Il Botafogo ha annunciato che "Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano ha firmato questa mattina un contratto con il Club fino alla fine della stagione 2026. L'allenatore è arrivato in Brasile questa mattina all'aeroporto di Galeão. Nel pomeriggio, verrà presentato alla squadra presso il centro tecnico per iniziare l'attività sotto la guida del Glorioso", spiega il club brasiliano in una nota. "Insieme al tecnico arriveranno anche due assistenti: lo spagnolo Luís Tevenet e il britannico Andrew Mangan. Oltre a loro, si unirà alla squadra anche il preparatore atletico italiano Luca Guerra".

"Vice di Carlo Ancelotti nella Nazionale brasiliana, Davide è stato nello staff anche di Real Madrid, Bayern Monaco, Psg, Napoli ed Everton. La data della conferenza stampa di presentazione sarà annunciata in seguito. L'ingaggio di Davide Ancelotti rappresenta un altro passo strategico nel rafforzamento del progetto sportivo della SAF, basato su innovazione, ambizione e protagonismo internazionale", spiega il club.

"L'accordo del Botafogo con Davide Ancelotti si basa su alcuni pilastri: Allenatore giovane e preparato, con una forte ambizione di costruire la propria eredità, in piena sintonia con il progetto di sviluppo strutturale e sportivo del Botafogo; Riconoscimento sul mercato internazionale come uno degli allenatori più promettenti della sua generazione; Profilo globale, con esperienza nei più grandi club del mondo, lavorando come assistente allenatore di Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della Nazionale brasiliana; Esperienza diretta nell'élite del calcio europeo, avendo lavorato in giganti come Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, PSG ed Everton; Una formazione solida e moderna, con un ruolo fondamentale nello sviluppo della metodologia di allenamento utilizzata da Carlo Ancelotti; Partecipazione attiva allo sviluppo di strategie di gioco in contesti ad altissima competizione, come la Champions League, i principali campionati nazionali e i tornei continentali; Rappresenta una decisione strategica del consiglio di amministrazione e della holding di investire nei giovani, nell’innovazione e nelle alte prestazioni come pilastri del futuro; Totale allineamento con i valori della SAF Botafogo: ambizione, professionalità e protagonismo internazionale; Rafforza il posizionamento del Botafogo come uno dei progetti più moderni, audaci e rilevanti del calcio sudamericano. Benvenuto, Davide Ancelotti, nel club della Stella Solitaria. Insieme, cercheremo nuovi capitoli di eccellenza con la #GloriosaCamisa".