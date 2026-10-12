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De Minaur 'punge' Zverev: "Alcuni impiegano troppo tempo per servire"

Il tennista australiano ha proposto una vera e propria rivoluzione

Alex De Minaur - Ipa/Fotogramma
Alex De Minaur - Ipa/Fotogramma
12 ottobre 2026 | 13.25
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alex De Minaur 'punge' Alexander Zverev e propone una vera e propria rivoluzione. Il tennista australiano, impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, ha detto la sua sulla polemica che sta tenendo banco nelle ultime settimane, ovvero le perdite di tempo di alcuni giocatori tra un servizio e l'altro.

Più tennisti avevano accusato Zverev di impiegare troppo tempo tra un punto e l'altro, un 'trucchetto' volto a deconcentrare l'avversario e per cui De Minaur sembra avere una soluzione molto facile: "Sono a favore di un cronometro tra il primo e il secondo servizio. Questo eviterebbe che i giocatori prendano troppo tempo", ha detto in conferenza stampa dalla Cina.

"Lo dico da molto tempo: personalmente, permetterei solo un singolo lancio della palla. Una volta lanciata la palla, devi servire, a prescindere da cosa succeda. Altrimenti, deve essere fallo", ha spiegato De Minaur, "alcuni giocatori approfittano di un lancio sbagliato per riavviare tutta la loro routine. Credo che sarebbe una buona regola da aggiungere".

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