"I riflettori del campo non mi hanno mai imbarazzato. Quelli di tutto ciò che sta intorno, un po’ sì. Non mi era mai interessato, con l’Ostiamare no. Questa è un'altra cosa. La sfida è arrivata in un momento particolare, subito dopo l’esonero dalla Roma. E il protagonista qui non sono io, è la città". Daniele De Rossi ripensa agli ultimi due anni con un pizzico d'orgoglio. E a tratti si commuove durante la conferenza stampa di presentazione di Radici, la docuserie prodotta da DDR Media e Damocle, in collaborazione con Sky, in arrivo il 19 novembre su Sky Primafila e in streaming su Now. Radici racconta la prima stagione del progetto dell’Ostiamare, la società in cui De Rossi ha cominciato a giocare e di cui oggi è proprietario.

"Negli anni - ha spiegato - l’Ostiamare ha avuto qualche crisi e spesso venivano da me, ma avevo sempre altre cose a cui pensare. Questo momento di crisi, stavolta, è andato a coincidere con il mio esonero dalla Roma, nel settembre 2024. ‘Ora sì, ne possiamo parlare’. Io da sempre avevo questo sogno, l’abbiamo realizzato e già a gennaio ci siamo trovati lì a vedere la prima partita. Non era ufficiale, lo è diventato poco dopo. Io ho aiutato un po’ l’Ostiamare, loro mi hanno aiutato ancora di più e ra dobbiamo cercare di ridare qualcosa indietro al territorio".

La storia dell'Ostiamare

Radici parte dall’Ostiamare per raccontare il valore che una società sportiva può avere per un territorio, per i ragazzi e per le famiglie. La possibilità che un club cresca e, crescendo, contribuisca a migliorare quello che gli sta intorno. Ma la serie guarda anche a quello che il calcio è diventato. Un’industria globale, un prodotto, uno spettacolo, una macchina capace di generare immagini e contenuti senza fermarsi mai. È il calcio delle nuove generazioni e non avrebbe senso guardarlo soltanto con nostalgia. È dentro questa trasformazione che si muove la storia dell’Ostiamare: un club che vuole diventare più grande senza diventare qualcos’altro. E quella di De Rossi, che da protagonista del calcio ai massimi livelli torna nel dilettantismo per provare a costruire qualcosa di importante. Non per riportare indietro il calcio. Per capire cosa del calcio di prima può ancora servire a quello che verrà. "Sono un grande appassionato di serie tv, film, documentari e mi piace guardare un po’ di tutto - ha spiegato De Rossi, oggi allenatore del Genoa -. Quando l’ho vista, ho pensato che è una docuserie che avrei visto con piacere anche se non fosse stata la mia, nonostante non mi piaccia molto quell’accento che ho nelle riprese. Non recitando, ho recitato bene, diciamo così. La chiave era quella. Sono riuscito a liberarmi di qualsiasi imbarazzo ed è andata bene".

De Rossi: "Esonero Roma ha inciso in modo inconscio"

De Rossi sorride e, tra una battuta e l'altra, spiega i motivi alla base della nuova sfida: "Mi sono imposto che non fosse solo un’avventura imprenditoriale, dal primo giorno mi sono obbligato a fare una cosa molto seria. E a portarla avanti in maniera professionale". Forse anche per uno spirito di rivalsa: "L’esonero dalla Roma forse ha inciso in maniera inconscia. Volevo fare qualcosa che mi rendesse felice". Oggi, l’ex centrocampista si trova a dover far convivere diverse anime, come l’amore per la Roma e i ruoli di presidente dell’Ostiamare e di allenatore del Genoa: "Far convivere queste cose è facilissimo. Io dell’amore della Roma parlo in modo tranquillo, è noto e sarebbe stupido nasconderlo. E poi, anche per le altre due cose è facile perché non sono compatibili. All’Ostiamare ho dovuto delegare, non posso fare ora le cose che ho fatto nei primi dieci mesi, è normale. Ciò che faccio per l’Ostiamare è tutto nel tempo libero".

L'ex capitano della Roma, in questo senso, regala un paio di coordinate sul futuro: "Se l’Ostiamare può influenzare scelte di carriera? No, non può condizionarmi. Fare l’allenatore mi piace tantissimo e no, non sceglierò mai qualcosa per una questione di vicinanza all’Ostiamare. In un futuro lontano, anzi, mi piacerebbe lavorare all’estero".