circle x black
Cerca nel sito
 

Del Piero-Bergomi, scontro in tv sull'Inter: "Rispetta il mio pensiero e non urlare"

Scontro a Sky tra i due opinionisti ed ex campioni di Juve e Inter

Alessandro Del Piero e Bergomi - fotogramma/ipa
Alessandro Del Piero e Bergomi - fotogramma/ipa
27 ottobre 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Botta e risposta tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport. Tra i due opinionisti è nato un forte diverbio durante il commento dell’ottava giornata di Serie A. Al centro del dibattito, il ruolo dell’Inter negli ultimi anni e la forza dei nerazzurri nel campionato in corso.

Tutto è cominciato da una frase di Del Piero: "Mi dispiace Beppe ma l'Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti". Immediata la replica di Bergomi: "E come mai non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte e infatti i risultati dicono che ho ragione io".

Del Piero visibilmente infastidito ha ribattuto: "Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d'accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L'Inter. Quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell'Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan e Juve”.

Bergomi ha però rilanciato: "Infatti l'Inter è stata brava non forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. All'Inter servono un difensore veloce, un centrocampista fisico e una punta da uno contro uno".

Nessuno dei due ha ceduto. Del Piero ha insistito: "Rispetto alle altre italiane è molto più forte". Bergomi: "Perché il Napoli che ha di meno dell'Inter? E il Milan?". A chiedere il confronto l’ex capitano della Juventus: "Vabbè dai manda le immagini del rigore che è meglio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alessandro del piero bergomi inter juventus
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza