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Deniz Undav, chi è l'eroe della Germania che ha steso la Costa d'Avorio

L'attaccante tedesco ha firmato una doppietta ai Mondiali

Deniz Undav - Afp
Deniz Undav - Afp
21 giugno 2026 | 00.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Deniz Undav ha portato la Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Oggi l'attaccante tedesco è stato grande protagonista della rimonta per 2-1 con cui la Nazionale tedesca ha piegato la Costa d'Avorio al termine di un match estremamente aperto e combattuto. L'attaccante dello Stoccarda ha firmato una doppietta che, sommata al gol con il Curacao, lo porta in vetta alla classifica marcatori dei Mondiali a quota 3. Ma chi è Undav?

Chi è Deniz Undav

Deniz Undav è un attaccante tedesco di 29 anni, classe 1996, che ne compirà 30 proprio il giorno della finale dei Mondiali, il prossimo 19 luglio. Ha iniziato a giocare nel vivaio del Werder Brema, che però lo scartò perché giudicato troppo basso per il calcio moderno. Da lì iniziò un lungo girovagare, con Undav che nel frattempo lavorava anche come operaio in fabbrica.

La grande occasione arriva nel 2020 quando si trasferisce all'Union Saint-Gilloise. In Belgio fa molto bene e richiama le attenzioni della Premier League, con il Brighton che lo acquista per sette milioni di euro. In Inghilterra Undav si afferma come uno dei bomber del campionato e su di lui piomba lo Stoccarda, che prima strappa un prestito nel 2023 e poi lo preleva a titolo definitivo l'anno successivo per circa 24 milioni di euro.

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