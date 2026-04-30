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Derby Roma-Lazio, Simonelli: " Ipotesi 12.30, non in contemporanea con finale tennis" - Video

30 aprile 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il derby Roma-Lazio? Ovviamente cercheremo di farlo per evitare le sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Se andiamo per esclusione: giocarlo di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c’è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l’orario che sceglieremo”. Cosi il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine della presentazione del progetto Road To Zero della Coppa Italia, in merito alla possibile sovrapposizione di Roma-Lazio di campionato in concomitanza con la finale maschile degli Internazionali.

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“Lo slittamento al giorno dopo di direi di no, il derby merita la domenica. C’è poi anche il tema della contemporaneità in quanto sarà la penultima giornata”, ha concluso Simonelli.

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