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Juventus, Di Gregorio verso l'addio: due club su di lui

Il portiere bianconero potrebbe lasciare Torino dopo un solo anno

Michele Di Gregorio - Ipa/Fotogramma
Michele Di Gregorio - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Michele Di Gregorio potrebbe lasciare la Juventus. Il portiere bianconero, secondo le ultime news di calciomercato, ha ricevuto due offerte e sta valutando l'addio dopo un solo anno a Torino. L'arrivo di Guglielmo Vicario dal Tottenham infatti chiude la strada al numero 1 milanese, protagonista di un'ultima stagione in chiaroscuro.

Su Di Gregorio c'è il forte interesse del Monza, che vorrebbe riprenderlo in prestito, ma un ritorno in biancorosso non sembra scaldare il giocatore. Su di lui, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe piombato anche il Marsiglia, che starebbe valutando la fattibilità economica dell'operazione.

La Juventus vorrebbe, in ogni caso, chiudere a titolo definitivo e rientrare, almeno parzialmente dell'investimento fatto un anno fa, quando Di Gregorio arrivò proprio dal Monza per circa 20 milioni di euro.

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