La Juve perde l'amichevole in Australia contro l'Inter e fioccano le critiche dei tifosi contro il portiere Michele Di Gregorio. Oggi, sabato 8 agosto, la squadra di Chivu batte 2-1 gli uomini di Spalletti e tanti sostenitori bianconeri - soprattutto sui social - sottolineano l'ennesima prestazione poco convincente dell'estremo difensore, con colpe evidenti sui due gol segnati dagli avversari.

Juve-Inter, tifosi bianconeri contro Di Gregorio

In occasione del vantaggio nerazzurro, arrivato alla mezz'ora con Dimarco, Di Gregorio appare poco reattivo in tuffo, non riuscendo così a deviare una conclusione senza troppe pretese dell'esterno. Poi, nell'azione del raddoppio, arrivato in seguito a un bell'inserimento e a una conclusione centrale (e non proprio irresistibile) di Diouf, Di Gregorio è insicuro nella respinta e il pallone finisce in porta dopo una presa mancata. Insomma, non benissimo.

Su X impazza in questi minuti l'hashtag #digregorioout , con tanti commenti negativi dei sostenitori della Juventus. "Vattene" si legge nei post di alcuni utenti, mentre altri alzano il tiro: "Un completo disastro, abbiamo bisogno di un nuovo portiere con urgenza". Sulla stessa linea le considerazioni di altri appassionati: "La priorità del mercato deve essere il portiere, qui non ci sono dubbi". La fotografia di un momento non facile per l'estremo difensore della Juventus.