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Juve-Inter 1-2, i nerazzurri vincono l'amichevole in Australia - Rivivi la diretta

Test di lusso a Perth, tra le squadre di Spalletti e Chivu

Dimarco - IPA
Dimarco - IPA
08 agosto 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
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L'Inter si aggiudica il derby d'Italia contro la Juve a Perth, in Australia. Oggi, sabato 8 agosto, i nerazzurri vincono 2-1 contro la squadra di Spalletti con le reti di Dimarco (intorno alla mezz'ora) e Diouf, a segno appena entrato nella ripresa. Nel finale, a cinque minuti dal novantesimo, Conceicao accorcia le distanze ma il suo gol non basta per evitare la sconfitta.

L'Inter esordirà in campionato contro il Monza sabato 22 agosto, la Juventus contro il Frosinone domenica 23.

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