Gianluca Di Marzio 'innaffiato' al Bernabeu. Oggi, martedì 7 aprile, il giornalista di SkySport è stato investito, letteralmente, da un piccolo incidente prima dell'inizio di Real Madrid-Bayern Monaco, valida per l'andata dei quarto di finale di Champions League.

Durante un collegamento con SkySport24 nel prepartita infatti, Di Marzio è stato bagnato dagli irrigatori del Bernabeu, che lo hanno travolto in diretta costringendolo a ripararsi e spostarsi.

Di Marzio innaffiato dagli idranti del Bernabeu in diretta. pic.twitter.com/FhOuqB1tME — Riccardo (@Dulafive5) April 7, 2026

"Intanto ci hanno anche bagnato", è stato il commento divertito del giornalista, a cui si è aggiunta l'ironica preoccupazione di Federica Masolin dallo studio: "Ti era già andata via la voce, ti tocca andarti ad asciugare velocemente".