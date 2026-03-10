circle x black
Atalanta-Bayern Monaco 1-6, Dea travolta e Kompany a un passo dai quarti

La Dea è stata battuta dai tedeschi nell'andata degli ottavi di finale

Atalanta-Bayern Monaco - Afp
Atalanta-Bayern Monaco - Afp
10 marzo 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Goleada Bayern Monaco contro l'Atalanta. Oggi, martedì 10 marzo, i bavaresi hanno battuto 6-1 la Dea a Bergamo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A decidere il match le reti di Stanisic al 12', di Gnabry al 25', di Jackson al 52', di Musiala al 67' e la doppietta di Olise al 22' e al 64'. In pieno recupero, al 93', il gol della bandiera dell'Atalanta con Pasalic.

Il ritorno è previsto per mercoledì 18 marzo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

