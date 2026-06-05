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Derby azzurro nella semifinale dello Slam di Parigi
Derby azzurro in semifinale al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dello Slam di Parigi, in una sfida che, comunque vada, garantirà all'Italia di avere un tennista azzurro in finale per il secondo anno consecutivo, dopo Jannik Sinner nel 2025.
Il vincente della sfida troverà in finale Alexander Zverev, che ha battuto Jakub Mensik nella prima semifinale.