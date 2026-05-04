I biancocelesti hanno battuto i grigiorossi nella 25esima giornata di campionato

Vince in extremis la Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti hanno battuto la Cremonese 2-1 allo Zini nella 35esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Bonazzoli al 29', di Isaksen al 53' e di Noslin al 92'. Con questi tre punti la squadra di Sarri sale a 51, superando il Bologna in classifica e prendendosi l'ottavo posto in classifica, a -4 dall'Atalanta settima. Quella di Giampaolo invece rimane a quota 28, restando al terzultimo posto a -3 dal Lecce.

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà l'Inter all'Olimpico, nell'antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio, mentre la Cremonese ospiterà il Pisa.