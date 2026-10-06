È il giorno della verità per il calcio italiano. Alle 13 si è riunita la Giunta nazionale del Coni, chiamata a pronunciarsi sulla proposta di commissariamento della Figc guidata dal presidente Giovanni Malagò, al centro delle discussioni per il mancato tesseramento al momento della candidatura e della successiva elezione, con circa il 70% dei voti, alla guida della Federcalcio.