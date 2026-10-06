circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Figc, Malagò commissario Federcalcio dopo voto Giunta Coni - Diretta

L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027

Malagò e Buonfiglio - IPA
Malagò e Buonfiglio - IPA
06 ottobre 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della verità per il calcio italiano. Alle 13 si è riunita la Giunta nazionale del Coni, chiamata a pronunciarsi sulla proposta di commissariamento della Figc guidata dal presidente Giovanni Malagò, al centro delle discussioni per il mancato tesseramento al momento della candidatura e della successiva elezione, con circa il 70% dei voti, alla guida della Federcalcio.

Cos'è successo? In mattinata c'è stato un incontro tra Malagò e Buonfiglio per cercare un punto d'incontro. Successivamente, la Giunta Coni ha approvato la proposta di nomina all'unanimità: Giovanni Malagò è il nuovo Commissario Figc. Adesso bisognerà aspettare solo l'ok del Consiglio per l'ufficialità.

L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Ora per la ratifica si attende il Consiglio Nazionale straordinario fissato per le 14.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Coni Figc Giunta Coni commissariamento Figc Giovanni Malagò
Vedi anche
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre
News to go
Maltempo in arrivo, piogge e temperature in calo in tutta Italia - Video
In Spagna la gara più grande al mondo di Castells, le celebri torri umane - Video
News to go
Voli, cambiano i diritti dei passeggeri: dai trolley ai ritardi, le nuove regole Ue
Cortina d'Ampezzo, grossa frana sulle Tofane: il video dell'enorme nube di polvere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza