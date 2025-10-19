circle x black
Formula 1, oggi il Gp delle Americhe - La gara in diretta

In pole position c'è Verstappen, che dopo il successo nella sprint proverà ad accorciare su Piastri e Norris

Norris e Verstappen - Afp
Norris e Verstappen - Afp
19 ottobre 2025 | 20.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin dove oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il Gran Premio delle Americhe. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint di ieri, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. La gara inizierà alle 21.

Il Gp di Austin è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8 (alle 22.30).

Dopo il Gp di Austin, la Formula 1 farà tappa in Messico nel prossimo weekend.

