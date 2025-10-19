Torna in pista la Formula 1 . Il Mondiale riparte dal circuito di Austin dove oggi, domenica 19 ottobre , andrà in scena il Gran Premio delle Americhe . Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint di ieri, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. La gara inizierà alle 21.

Il Gp di Austin è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8 (alle 22.30).