Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Lewis Hamilton.