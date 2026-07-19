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Formula 1, oggi Gp del Belgio - Diretta

Il Mondiale torna protagonista a Spa

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
19 luglio 2026 | 14.03
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in Ungheria il prossimo weekend, con il Gp in programma il 26 luglio.

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