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Formula 1, oggi il Gp del Messico: Antonelli può vincere il Mondiale - Diretta

In pole position la Ferrari di Lewis Hamilton, il bolognese parte quarto

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
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01 novembre 2026 | 20.00
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con il Gp del Messico. Oggi, domenica 1 novembre, il Circus fa tappa a Mexico City, dove ci sarà Lewis Hamilton a scattare dalla pole position. Kimi Antonelli, che partirà quarto, è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d'anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton. Si parte alle 21 ora italiana.

Dove vedere il Gp del Messico? Il Gp di Città del Messico sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 22:30.

Per festeggiare stasera, ad Antonelli basterà un nono posto, ma il bolognese potrebbe diventare campione anche senza raccogliere punti, se Russell e Hamilton non dovessero vincere.

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