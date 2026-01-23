circle x black
Inter-Pisa 6-2, goleada nerazzurra in rimonta e +6 sul secondo posto

I nerazzurri, primi in classifica, hanno battuto i toscani nella 22esima giornata di campionato

Lautaro Martinez - Afp
23 gennaio 2026 | 19.48
Redazione Adnkronos
Vince l'Inter. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri hanno battuto il Pisa a San Siro nella 22esima giornata di Serie A imponendosi 6-2 in rimonta. Ad andare in vantaggio infatti sono stati gli ospiti grazie alla doppietta di Moreo, all'11' e al 23', a cui hanno risposto il rigore di Zielinski al 39' e i gol di Lautaro Martinez e Pio Esposito, rispettivamente al 41' e al 47'. Nella ripresa la squadra di Chivu dilaga grazie alle reti, tutte nel finale, all'82' di Dimarco, all'86' di Bonny e al 94' di Mkhitaryan.

Con questo successo l'Inter vola sempre più prima in classifica arrivando a 52 punti, momentaneamente a +6 sul secondo posto del Milan e a +9 sul terzo del Napoli. Rimane invece a 14 il Pisa, ultimo.

Nel prossimo turno di campionato, l'Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Sassuolo.

