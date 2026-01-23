circle x black
Serie A, oggi Inter-Pisa - Diretta

I nerazzurri, primi in classifica, ospitano i toscani nella 22esima giornata di campionato

Pio Esposito - Afp
Pio Esposito - Afp
23 gennaio 2026 | 19.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri ospitano il Pisa - in diretta tv e streaming - a San Siro nella 22esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dalla sconfitta in Champions contro l'Arsenal, mentre i toscani di Gilardino hanno pareggiato nell'ultimo turno contro l'Atalanta.

Nel prossimo turno di campionato, l'Inter affronterà la Cremonese in trasferta mentre il Pisa ospiterà il Sassuolo.

