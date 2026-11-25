L’Italia fa il suo esordio alla Final 8 di Coppa Davis di Bologna. Gli azzurri, vincitori delle ultime tre edizioni del trofeo, affrontano nell'unico quarto di finale di giornata la Corea del Sud. Alle 16 nel primo singolare si affrontano i numeri 2 delle due squadre Lorenzo Musetti, che il capitano Filippo Volandri ha preferito a Luciano Darderi, e Seongchan Hong. A seguire la sfida tra i numeri uno Flavio Cobolli e Soonwoo Kwon. Nell'eventuale doppio si sfiderebbero Andrea Vavassori e Matteo Berrettini contro Hyeon Chung e Soonwoo Kwon. Tre i precedenti tra Italia e Corea in Coppa Davis, tutti vinti dagli azzurri. Nel 1981, a San Remo, gli azzurri hanno chiuso 4-1 nel play off per non retrocedere dal World Group. Più difficile la sfida del 1987 a Seoul, con l'Italia che si è imposta solo al quinto e decisivo singolare. Infine nei Qualifiers del 2020, l'Italia ha sconfitto 4-0 i coreani a Cagliari.