Un punto a testa per Spalletti e Baroni nell'undicesima giornata di campionato
Pareggio senza gol nel derby della Mole. Oggi, sabato 8 novembre, la Juventus ha pareggiato per 0-0 contro il Torino all'Allianz Stadium nell'undicesima giornata di Serie A. Con questo punto la squadra di Spalletti, reduce da un altro pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona, sale a 19 punti al quinto posto in classifica, mentre quella di Baroni raggiunge l'11esimo a quota 14 .
Nel prossimo turno di campionato la Juventus volerà al Franchi per sfidare la Fiorentina, mentre il Torino ospiterà il Como.