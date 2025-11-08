circle x black
Juventus-Torino 0-0, pari senza reti nel derby della Mole

Un punto a testa per Spalletti e Baroni nell'undicesima giornata di campionato

Juventus-Torino - Ipa/Fotogramma
Juventus-Torino - Ipa/Fotogramma
08 novembre 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pareggio senza gol nel derby della Mole. Oggi, sabato 8 novembre, la Juventus ha pareggiato per 0-0 contro il Torino all'Allianz Stadium nell'undicesima giornata di Serie A. Con questo punto la squadra di Spalletti, reduce da un altro pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona, sale a 19 punti al quinto posto in classifica, mentre quella di Baroni raggiunge l'11esimo a quota 14 .

Nel prossimo turno di campionato la Juventus volerà al Franchi per sfidare la Fiorentina, mentre il Torino ospiterà il Como.

serie a derby torino juventus juventus torino torino juve torino juve torino oggi juve torino dove vederla in tv
