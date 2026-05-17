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MotoGp, oggi il Gran Premio di Barcellona - Diretta

Tutti in pista per il sesto appuntamento del Motomondiale

Acosta - IPA
Acosta - IPA
17 maggio 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista in Catalogna. Oggi, domenica 17 maggio, il Motomondiale riparte con il Gran Premio di Barcellona - in diretta tv e streaming - sul circuito di Montmelò. Il pole position ci sarà lo spagnolo Pedro Acosta e si riparte dal successo di Alex Marquez nella gara sprint. Si inizia alle 14.

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Dove vedere il Gp di Catalogna? Il Gran Premio sarà visibile sui canali SkySport. Il Gran Premio sarà visibile in streaming su Sky Go e NOW.

La prossima tappa della MotoGp sarà in Italia, al Mugello, nel weekend del 29-31 maggio.

Riproduzione riservata
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MotoGp Gp Catalogna Gp Barcellona oggi diretta Gp Catalogna
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